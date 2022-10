National Poetry Day: What I Want To Tell You

By Zoé Seifert

In honour of National Poetry Day 2022 (6 October), Zoé Seifert kindly shares her touching poem ‘Ce que je veux te dire’, which translates to ‘What I Want to Tell You’.

You can find the full English version further down the page.

FelixMittermeier

Ce que je veux te dire.

Je veux te dire premièrement que je t’aime.

J’ai désespérément envie d’exprimer à quel point tu me manques avec des mots qui pourraient un jour avoir un sens, mais si seulement les mots pouvaient l’exprimer.

Je veux te dire que je vais bien. Ou plutôt que je suis sur ce chemin. Si je peux un jour l’être complètement…

Je veux te dire que je suis doucement entrain de guérir d’un cœur brisé en milliards de petits morceaux.

Je veux te dire qu’il y a des moments où je suis heureuse. Pas tout le temps. Tu n’es pas là. Comment ce pourrait-il ?

Je veux te dire mille-et-une différente chose.

Je veux te dire que j’aime mes études et l’endroit où je suis. Et je suis sûr que tu l’aimerais autant que moi. Si même pas plus.

Je veux te dire que c’est dur. Dur ne comprend pas réellement tout. C’est de la survie.

Je veux te dire que je pense à toi- pour être exacte il n’y a pas une seule seconde depuis que tu m’as quitté où je n’ai pas pensé à toi.

Je veux t’entendre. Juste me crier dessus, ça ne me dérangerait pas vraiment. Je préfèrerais t’entendre dire des belles choses et rigoler à propos de tout et de rien.

Je veux te montrer à quel point les gens à mes côtés sont bien. Assurément, tu connais déjà maman et papa et tous ceux qui t’aimaient. Parce que tu étais tellement aimée. Je dois me corriger ici. Tu es.

Je veux t’introduire à mes amis. Tu connais la majorité d’entre eux à la maison. Mais ici, j’ai rencontré de nouvelles personnes. Des gens qui tu adorerais. Et qui te connaissent au travers de mes souvenirs de toi. Les joyeux.

Je ne vais pas mentir. Même les plus horribles d’entre eux sont heureux. Parce qu’ils étaient avec toi. Si seulement tu pouvais voir comment je parle de toi. Mes yeux se remplissent de paillettes et d’amour. Parce que c’était toi. Paillettes et Amour.

Je veux te voir. Même si je crois que tu es devenue un oiseau pour pouvoir te balader entre papa, maman, et moi.

Je veux te serrer. Même si je t’ai sur mon bras. Je n’ai qu’à te serrer là.

Mais j’ai entendu une fois que si tu me manques, je n’ai qu’à fermer les yeux. Je porte ton image avec moi sous mes paupières pour que tu me manques jusqu’à ce que je ferme les yeux.

Je t’aime, Toujours.

Zoé

instawally-pexels

What I want to tell you.

I want to tell you first of all that I love you.

I desperately want to express how much I miss you with words that could one day make sense, but if only words could cover it…

I want to tell you that I am fine. Or rather on my way to being fine. If I can ever be totally…

I want to tell you that I am recovering slightly from a billion pieces of a broken heart.

I want to tell you that I have moments where I am happy. Not always. You are not here. How could it be?

I want to tell you a million and one different things.

I want to tell you that I enjoy my studies and the place I am in. And that I’m sure you’d like it as much as me. If not even more.

I want to tell you that it’s hard. Hard doesn’t really cover it. It’s survival.

I want to tell you that I think about you- to be exact there isn’t any second since you left me where I haven’t thought about you.

I want to hear you. Just shouting at me, I wouldn’t mind. I would rather imagine you saying beautiful things and laughing over nothing.

I want to show you how lovely the people by my side are. Obviously, you already know mom and dad and everyone that loved you. Because you were so loved. I have to correct myself here. You are.

I want to introduce you to my friends. You know most of them from back home. But here, I met new people. People you would love. And that know you through my memories of you. The happy ones.

I am not going to lie. Even the worst of them are happy memories. Because they were with you. If only you could see how I speak about you. My eyes fill up with sparkles and love. Because that’s what you were. Sparkles and Love.

I want to see you. Although I believe you became a bird so you can wander between dad, mom, and I.

I want to hold you. Although I know I have you on my arm. I just have to hold you there.

But I heard once that if I miss you, I just have to close my eyes. I carry your image around in my eyelids so that I miss you until I close my eyes.

I love you, Always.

Zoé.